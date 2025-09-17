FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana geriledi

Yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve daha önce 12 puanı silinen Adana Demirspor, üçüncü kez puan silmecezası aldı.

6 PUANI SİLİNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

EKSİ 17 PUANLA SON SIRADA

TFF 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlik alan Adana temsilcisi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) aldığı cevaplar sebebiyle eksi 17 puanla son sırada yer alıyor.