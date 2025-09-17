FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Eksi 17 puana geriledi
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un 6 puanını sildi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Adana temsilcisi, yeni sezona da eski 6 puanla başlamıştı.
Yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve daha önce 12 puanı silinen Adana Demirspor, üçüncü kez puan silmecezası aldı.
6 PUANI SİLİNDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
EKSİ 17 PUANLA SON SIRADA
TFF 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlik alan Adana temsilcisi, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) aldığı cevaplar sebebiyle eksi 17 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş