Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı

Beşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Athletic Bilbao Kulübü, İspanyol milli futbolcu Aymeric Laporte'un, FIFA onayı sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyordu.

La Liga temsilcisi Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Aymeric Laporte'u, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı - 1. Resim

Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao, FIFA'ya başvurarak oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

222 MAÇTA 10 GOL

FIFA'dan transferine onay gelen tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Ligde 35'inci randevu - SporBeşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Süper Lig'de 35'inci randevuBarcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti - SporSüper Lig'de sürpriz hamle: Resmi teklif gittiErgin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu - SporAtaman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumuLider Galatasaray, Eyüpspor deplasmanında: 2 yeni transfer, bir eksik - SporGalatasaray, Eyüp deplasmanında: 2 yeni transfer, bir eksik14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - SporG.Saray'da 3 kupa kazanmıştı! 1. Lig'e düştüBeşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...