Beşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Athletic Bilbao Kulübü, İspanyol milli futbolcu Aymeric Laporte'un, FIFA onayı sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın da listesinde yer alıyordu.
La Liga temsilcisi Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Aymeric Laporte'u, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kadrosuna kattı.
Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao, FIFA'ya başvurarak oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.
222 MAÇTA 10 GOL
FIFA'dan transferine onay gelen tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş