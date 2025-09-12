Beşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı

La Liga temsilcisi Athletic Bilbao, Beşiktaş'ın transfer teklifinde bulunduğu Aymeric Laporte'u, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kadrosuna kattı.

Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao, FIFA'ya başvurarak oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

222 MAÇTA 10 GOL

FIFA'dan transferine onay gelen tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.