Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'de kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, teknik ditektör Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği futbolcularla yollarını ayırıyor. Beklentileri karşılayamayan Joao Mario da siyah-beyazlılara veda ediyor.

YENİ TAKIMI AEK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaştı. Joao Mario, yeni takımı ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı Joao Mario'dan beklediği performansı alamasa da, oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girmişti. Siyah-beyazlı kulüp, Benfica'ya 2 milyon euro bonservis ödemişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda siyah-beyazlı formayla 37 maça çıkan ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı veren futbolcu, bu sezon 6 Avrupa ve 2 Süper Lig maçında toplam 490 dakika süre almıştı. Joao Mario, bu karşılaşmalarda 3 defa rakip fileleri havalandırmış ve bir asist yapmıştı.