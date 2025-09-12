Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta &quot;son gün&quot; ayrılığı! Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Eylül 2024'te Benfica'dan transfer ettiği Joao Mario, transferin son günü Süper Lig'e veda ediyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Ligi'nde mücadele edecek.

Yaz transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'de kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, teknik ditektör Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği futbolcularla yollarını ayırıyor. Beklentileri karşılayamayan Joao Mario da siyah-beyazlılara veda ediyor.

YENİ TAKIMI AEK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaştı. Joao Mario, yeni takımı ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı Joao Mario'dan beklediği performansı alamasa da, oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girmişti. Siyah-beyazlı kulüp, Benfica'ya 2 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda siyah-beyazlı formayla 37 maça çıkan ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı veren futbolcu, bu sezon 6 Avrupa ve 2 Süper Lig maçında toplam 490 dakika süre almıştı. Joao Mario, bu karşılaşmalarda 3 defa rakip fileleri havalandırmış ve bir asist yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 4. sezon ekranlara dönüyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL - SporYüzde 24 arttı! Cimbom'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TLKerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi" - SporKerem transferinde çok konuşulacak detay!Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Sporİstanbul'a geldi, ilk sözleri dikkat çektiAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz - SporAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdiBir millet final bekliyor! '12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan - SporHaydi devler finale yürüyelim!Okan Buruk, Eyüpspor on birini değiştiriyor! Frankfurt provası - SporGalatasaray’da yeni yüzler sahada: Uğurcan ve İlkay ilk 11’e
Sonraki Haber Yükleniyor...