Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın Eylül 2024'te Benfica'dan transfer ettiği Joao Mario, transferin son günü Süper Lig'e veda ediyor. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Ligi'nde mücadele edecek.
Yaz transfer döneminin son günü olan 12 Eylül'de kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, teknik ditektör Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği futbolcularla yollarını ayırıyor. Beklentileri karşılayamayan Joao Mario da siyah-beyazlılara veda ediyor.
YENİ TAKIMI AEK
Ajansspor'da yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile anlaştı. Joao Mario, yeni takımı ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak.
2 MİLYON EURO BONSERVİS
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı Joao Mario'dan beklediği performansı alamasa da, oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girmişti. Siyah-beyazlı kulüp, Benfica'ya 2 milyon euro bonservis ödemişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda siyah-beyazlı formayla 37 maça çıkan ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı veren futbolcu, bu sezon 6 Avrupa ve 2 Süper Lig maçında toplam 490 dakika süre almıştı. Joao Mario, bu karşılaşmalarda 3 defa rakip fileleri havalandırmış ve bir asist yapmıştı.