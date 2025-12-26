TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı. Listede yer alan 9 hakemden biri olan Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı.

Süper Lig'de görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! Ali Palabıyık dahil 9 isim PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! Ali Palabıyık dahil 9 isim PFDK'ya sevk edildi

İŞTE O İSİMLER

TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! Ali Palabıyık dahil 9 isim PFDK'ya sevk edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası