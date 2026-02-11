Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Florida’daki “Milyarderler Sığınağı” Indian Creek’te 150–200 milyon dolarlık malikâne alarak Jeff Bezos ve Tom Brady gibi isimlere komşu olmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta Platforms’un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Florida’nın güneyindeki Biscayne Körfezi’nde ‘Milyarderler Sığınağı’ olarak bilinen suni adada lüks bir malikâne satın alıyor.

150 ila 200 milyon dolara mal olması beklenen satışın gerçekleşmesi hâlinde Zuckerberg, Miami’nin lüks Indian Creek semtinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, NFL süperstarı Tom Brady, Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Ivanka Trump ile Wall Street yatırımcısı Carl Icahn’a komşu olacak. Zuckerberg’in Californiya’da iki, Washington DC ve Hawaii Adası’nda da birer malikânesi var.

Indian Creek’e taşınması Zuckerberg’i, Miami’nin 70 mil kuzeyinde bulunan Palm Beach’teki ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago kulübüne de yakınlaştıracak.



