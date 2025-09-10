Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Herkes bu videoyu konuşuyor! Beşiktaş paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu

Herkes bu videoyu konuşuyor! Beşiktaş paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i geçtiğimiz günlerde satın alma opisyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer duyurusu için gerçekleştirilen tanıtım çekiminde çok konuşulacak bir itirafa imza attı.

Fenerbahçe'nin Ağustos 2023'te bonservisine 15 milyon euro bonservis ödediği Cengiz Ünder, sakatlıkların da etkisiyle başarısız geçen 2 yılın ardından kariyerinde yeni bir adım attı. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş'a kiralık transferi sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

Herkes onu konuşuyor! Beşiktaş video paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN CENGİZ ÜNDER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'den 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile ayrılan 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Cengiz Ünder'in sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Herkes onu konuşuyor! Beşiktaş video paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu - 2. Resim

"HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR"

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan videoda, Cengiz Ünder'den "kartal pençesi" pozu vermesi isteniyor. Yıldız oyuncu, bu talep karşısında "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" ifadelerini kullanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeniköy Kemerköy Enerji ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında iş birliği yapıldıKayınpederi tarafından katledildi! Kızının ifadesi kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Thierry Henry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Bunu seen de biliyorsun - SporHenry duyurdu! Zidane'ın yeni görevi: Sen de biliyorsunBeşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandı - SporBeşiktaş'ta 11'inci imza! Yeni transfer resmen açıklandıSadettin Saran'dan Tedesco açıklaması: Aykut Kocaman ve Volkan Demirel itirafı! "Kazandığımız günün akşamı..." - SporTedesco çıkışı: Kazandığımız günün akşamı...Türk boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası'ndan elendi! Nedenine kimse inanamadı... - SporNedenine kimse inanamadı! "Şoku atlatamadık"Dünya şampiyonu Mete Gazoz'dan beklenmedik veda - SporDünya şampiyonu Mete Gazoz'dan beklenmedik vedaTrabzonspor maçında sakatlanmıştı! Deneyimli oyuncunun eli kırıldı - SporTrabzon maçında sakatlanmıştı! Yıldız oyuncunun eli kırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...