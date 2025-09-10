Herkes bu videoyu konuşuyor! Beşiktaş paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu

Fenerbahçe'nin Ağustos 2023'te bonservisine 15 milyon euro bonservis ödediği Cengiz Ünder, sakatlıkların da etkisiyle başarısız geçen 2 yılın ardından kariyerinde yeni bir adım attı. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş'a kiralık transferi sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN CENGİZ ÜNDER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'den 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile ayrılan 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Cengiz Ünder'in sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR"

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan videoda, Cengiz Ünder'den "kartal pençesi" pozu vermesi isteniyor. Yıldız oyuncu, bu talep karşısında "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" ifadelerini kullanıyor.