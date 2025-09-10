Herkes bu videoyu konuşuyor! Beşiktaş paylaştı: Cengiz Ünder'in itirafı olay oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i geçtiğimiz günlerde satın alma opisyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, transfer duyurusu için gerçekleştirilen tanıtım çekiminde çok konuşulacak bir itirafa imza attı.
Fenerbahçe'nin Ağustos 2023'te bonservisine 15 milyon euro bonservis ödediği Cengiz Ünder, sakatlıkların da etkisiyle başarısız geçen 2 yılın ardından kariyerinde yeni bir adım attı. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş'a kiralık transferi sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN CENGİZ ÜNDER PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'den 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile ayrılan 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'tan paylaşım geldi. Cengiz Ünder'in sözleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR"
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan videoda, Cengiz Ünder'den "kartal pençesi" pozu vermesi isteniyor. Yıldız oyuncu, bu talep karşısında "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" ifadelerini kullanıyor.
