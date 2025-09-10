Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uçağı yoldan döndürülen fiyasko! "Ne Fenerbahçe mi?"

10 Eylül 2025 11:30 | Güncelleme: 10 Eylül 2025 11:39
Türk futbolunda makul noktayı çoktan aşan transfer maliyetleri herkesin malumu. Süper Lig'in, son yıllarda oyunculara para saçan Suudi Arabistan Ligi olma yolunda hızla ilerlediği ensişesi yaşanırken; itiraf niteliğindeki açıklama gelinen noktayı gözler önüne sermesi bakımından büyük önem taşıyor.

 

Aşık atma zorunluluğu!

CNBC-e'ye konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, "Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservis ve 25 milyon euro maaş ödemesi sansasyon oldu. Artık çıtayı yükseldi. İstesek de istemesek de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz" sözleriyle durumun vehametini anlattı.

 

Uçağı yoldan döndürülen fiyasko!

 

Bir garip imza

En büyük rakibinin Osimhen imzası üzerinden bir okuma yapan Akın, kendilerinin de artık geri durmayacağını vurgulayıp, tek transfer dönemimde yaklaşık 80 milyon euroyu bulan bonservis harcamasına "haklı" gerekçe sunuyor. Tabii ki "fiyasko" diye nitelendirilebilecek imzalardan bahsetmiyor.
Çok değil, sadece 7,5 ay önce 6,7 milyon euroya alınan ve bir dakika bile oynamadan gönderilen oyuncunun, "rekabet"te nasıl bir katkı sağladığını da açıklamıyor.

 

Konumuz Ognjen Mimovic... Fenerbahçe, Sırp savunma oyuncusunu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos FC'ye satın alma opsiyonlu kiraladığını duyurdu.

 

31 Ocak'ta sarı-lacivertli ekibe katılan 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmamış, yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de görev yapamamış ve 11 gün sonra Rusya'nın Zenit takımına kiralanmıştı.

 

Uçağı yoldan döndürülen fiyasko!

 

Şampiyonlar Ligi'nden geldi, Avrupa Ligi'ne yazılmadı!

Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer aldıktan sonra Türkiye'ye gelen genç oyuncunun, Kupa 2 için listeye yazılmaya yeterli görülmediği Fenerbahçe'den yine bir Devler Ligi temsilcisi Pafos'a gitmesi işin dikkat çeken tarafı. Ancak Düşündürücü olan kısım bununla sınırlı değil.

 

"Fenerbahçe için her şeyi iptal etti"

Mimovic denince akla hemen Acun Ilıcalı geliyor. Fenerbahçe'de dönemin asbaşkanı Ilıcalı'nın, TV100'de katıldığı yayında, Sırp oyuncunun transferini anlatırken kullandığı övgü dolu ifadeler hâlâ hafızalarda.

 

Uçağı yoldan döndürülen fiyasko!

 

O sözleri hatırlayalım: Mimovic'i aldık biliyorsun. Yanlış anlama uçağı giderken yoldan döndürdük. Gidiyordu çocuk, bizi duyunca 'Ne Fenerbahçe mi?' dedi. Gurur duyuyorum, Fenerbahçe'de olmak bu yüzden gurur veriyor. Bütün her şeyi iptal etti, Fransa'da başka takıma gidiyordu. 'Fenerbahçe varsa gitmem' dedi. Çok genç bir yetenek, Fenerbahçe'nin gelecekte çok yararlanacağı bir yetenek. Sevgili Okan (Ökan / Futbol Koordinatörü) ve Mario'dan (Branco / Sportif Direktör) bana geldi. Ben de başkanımıza söyledim 'Gelecek için buna inanalım, bu çocuk çok iyi' dedim. O da sağ olsun inandı.

 

Türk futbolunun özeti

Tabii bir de "Fenerbahçe'de transferleri kim yapıyor?" sorusu akıllarda beliriyor ki, o da bir hayli düşündürücü. Zira Ilıcalı bir oyuncu istiyor, Mourinho oynatmıyor. Sezon sonu Ilıcalı istifa ediyor, futbol şubesinde yeni yapılanma yaşanıyor, üstüne Portekizli çalıştırıcı gönderiliyor. Yeni teknik adam gelmeden "geleceğin yeteneği" denip, büyük umutlarla önemli yatırım yapılan futbolcu yine gidiyor.

 

Fenerbahçe özelinde bir gerçeklik değil yaşanan, Türk futbolunun özeti!

Uçağı yoldan döndürülen fiyasko! "Ne Fenerbahçe mi?"
