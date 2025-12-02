Tedesco daha maç başlamadan iki puan kaybetti!

Türkiye'nin günlerdir beklediği derbi, iki takımla ilerleyen zirve yarışına Trabzonspor'un eklenmesi dışında fazladan heyecan getirmedi. 'Dağ fare doğurdu' misali ofansif anlamda seyir zevki oldukça düşük, gelenek haline gelmiş şekilde mücadele gücüyle ön plana çıkan ve büyük bölümü iki takımın da ikinci bölgesine kilitlenen bir maç izledik.

Karşılıklı hatalar

Galatasaray, hem 11'inde hem yedek kulübesinde önemli oyuncularından yararlanamayan, Avrupa dönüşü moralsiz bir görüntü içindeydi. Ligde 5'te 5'le derbiye çıkan, son iki maçının geriden gelip kazanan ve 50 bin taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe, kuşkusuz avantajlı taraftı.

Eksik yakaladığı rakibi karşısında galip gelerek uzun süredir özlemini çektiği liderlik koltuğuna oturma şansına sahip sarı-lacivertlilerin, ilk 45 dakikada isabetli şutunun dahi olmaması Kadıköy'de dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.

Devre arasında hem skor hem de oyun üstünlüğüyle tam da istediği gibi giren Galatasaray, 60'dan sonra skoru koruma içgüdüsüyle yarı sahasına çekilip, ön alan baskısından tamamen vazgeçmenin faturasını iki puanla ödedi.

Okan Buruk

Taktiğin önemi!

Karşılaşmaya dair en şaşırtıcı detay, ev sahibi teknik direktörün maç önü açıklamasında gizliydi. Birliktelik ve konsantrasyon ne kadar değerli olsa da böylesine kritik sınavlardan galip çıkmak için yeterli değil. Domenico Tedesco, beIN SPORTS'a verdiği röportajda, Galatasaray derbisine doğru hazırlanmadığını itiraf etti.

Soru: Rakibinizin muhtemel ön alan baskısına karşı nasıl bir formülünüz var? Defansta yaptıkları mecburi değişiklikleri kullanmak planınızın ne kadar önemli bir parçasını oluşturacak?

Cevap: Rakibimizi umursamıyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz. Bizim futbolumuzda çok da fazla bir şey değişmeyecek. Taktiğin öneminin yüzde 10-15-20 olduğunu düşünüyorum. Yüzde 80 önemli olan şey enerji, mantalite ve birliktelik.

Domenico Tedesco

Galatasaray'ın sağ kanadı, sol kanadı ve stoperi değişmiş. Sakatlıktan dönen Osimhen, Lemina ve İlkay henüz yüzde 50'lerinde. Okan Buruk'un kulübeden oyuna atabileceği isimler, daha 3 hafta önce fıtık operasyonu geçirmiş Yunus ve takımın en hazır olmayanı Icardi.

Tedesco'nun böylesine elinin güçlü olduğu bir karşılaşmada taktiğin değerini yüzde 10'a indirgemesini anlamak mümkün değil. Bu sezon henüz ikinci maçına çıkan, hata yapmaya müsait Kazımcan'ın oynadığı sol kanadı zorlamak yerine sahada kaldığı süre boyunca Kerem'li kanadı kullanmak isteyen, üstelik günün en iyilerinden Sanchez karşısında etkisiz görüntüsüne rağmen bu ısrarı sürdüren Tedesco, derbi öncesi gerçekten de taktiğe gerek duymadığını gösterdi.

Duran, Tedesco'yu son anda kurtardı

Kalecilik meziyetleri dışında alametifarikası teknik kapasitesi olan Ederson'un peş peşe taca gönderdiği vuruşlara karşın Tedesco, başarısız kalan rakibi alt etme planına alternatif geliştiremedi. Galatasaray'ın özellikle ilk yarıdaki doğru baskısı karşısında tek hedefi uzun top olan İtalyan hoca, 90 artı 5'te Jhon Duran'ın golüyle kendisine yönelecek sert eleştirilerden kurtuldu.

Fenerbahçe'nin son yıllarda evinde oynadığı Galatasaray derbilerinde istediği sonuçları alamaması ve sarı-kırmızılı ekibin önemli eksiklerine vurgu yapan Şansal Büyüka'nın, günler öncesinden derbi için sarf ettiği 'Şimdi değilse ne zaman?' yorumu sarı-lacivertliler adına karşılık bulmadı.

Jhon Duran'ın gol sevinci

Osimhen farkı

Taktiğin değerini kullanan Okan Buruk ise bolca pas hatası yapan, net pozisyonlarla kendisini tehdit edemeyen, taraftarını da bir türlü maç içine çekemeyen Fenerbahçe karşısında takımının geri çekilmesine yarım saat boyunca çare üretemedi. Hazır olmasa da rakip üzerinde büyük baskı kuran ve Skrinair'ın duran toplarda bile bölgesinden çıkmamasını sağlayan Osimhen'in kenara almak büyük hataydı. Nitekim 89'da maça dahil olan Icardi, iğneyle oynayan mevkidaşının ürkütücü gücünün yanına bile yaklaşamadı.

Victor Osimhen - Milan Skrinier

Önce yorgun İlkay'ın (77), ardından savunmaya fazlasıyla yardım eden Osimhen'in (89) kenara geldiği, yetmezmiş gibi stoperde iyi performans veren Lemina'nın orijinal mevkisi orta alana alındığı değişiklikler Galatasaray'ı iyice geri götürdü; ev sahibini bir o kadar oyun olarak öne çıkardı.

Fenerbahçe, bir plan dahilinde olmasa da beraberlik için duran top ve ortayla karambol kovaladığı anlarda golü buldu. Buna engel olamayan Galatasaray adına gecenin en büyük hatası gerçekleşmiş oldu.