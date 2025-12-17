Almanya’da cami saldırısı planı ortaya çıktı. Savcılık, çok sayıda Müslümanı silahla vurmayı hedeflediği iddia edilen şüpheliler hakkında 1 yıldır gizli soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Alman basınında savcılık kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Almanya’da bir camiyi hedef alan olası saldırı şüphesiyle 27 ve 28 yaşlarında iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 28 yaşındaki şüphelinin Aralık 2024’te gözaltına alınıp tutuklandığı, diğer şüphelinin adresinde ise arama yapıldığı belirtildi. Ancak acil bir suç şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle, tutuklanan şüpheli hakkında verilen kararın ocak ayı sonunda kaldırıldığı bildirildi.

BAKANLIK DETAYLARI ANLATTI

Thüringen İçişleri Bakanlığının Eyalet Meclisinde Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta ise Almanya'da bir camiye saldırı yapmak isteyen 28 yaşındaki şüphelinin "çok sayıda Müslümanı silahla vurmayı" amaçladığı ifade edildi.

Söz konusu cevapta, şu ana kadar somut saldırı hazırlığının tespit edilemediği ancak soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haberlerde, planlanan eylemin resmi istatistiklerde "aşırı sağcı terör suçu" olarak kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

KAMUOYUNA AÇIKLANMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Sol Parti Thüringen Eyalet Meclisi Milletvekili Katharina König-Preuss, eyalet hükümetinin iletişimini eleştirerek, olayın boyutunun eyalet hükümetince kamuoyuna açık şekilde aktarılmadığını, olayın Sol Parti'nin Mecliste yaptığı girişimle ortaya çıkmasının ciddi bir siyasi ihmal olduğunu söyledi.

König-Preuss, ırkçı saldırı planlarının net ortaya konulması ve bu tehlikenin açık şekilde kamuoyuna iletilmesi gerektiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası