Karabük’te bir apartmanın ikinci katındaki daireden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Boşaltma çalışmalarının sürdüğü evdeki manzara karşısında zabıta ekipleri bile şaşkınlığını gizleyemedi.

Karabük’te 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan apartmanda, M.T’ye ait ikinci kattaki daireden yayılan kötü kokular üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası adrese gelen polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, yalnızca dairenin değil apartman bahçesinin de çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

ÇALIŞMA SAATLERDİR SÜRÜYOR

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla şu ana kadar 10 kamyon çöp tahliye edilirken, evin tamamen boşaltılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

