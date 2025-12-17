Manisa'da gece saatlerinde 5 evi saran yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Feci olayda hayatını kaybeden görme engelli Türkan Büke'nin cansız bedenine ise saatler sonra ulaşıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde saat 03.30 sıralarında ihbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Gördes'te alevler 5 ocağı söndürdü... Görme engelli kadın feci şekilde can verdi

2 KİŞİ ALEVLERDEN YARALI KURTULDU

Yangın sırasında evde bulunan ve görme engelli olduğu öğrenilen Türkan Büke’nin cansız bedenine, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan aramalarda ulaşıldı.

Olayda yaralanan Ferdi Mercan (45) ile Ümmü Mercan (35) ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını Manisa Vali Yardımcısı Fatih Aksoy ile Gördes Kaymakam Vekili Mustafa Can olay yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

