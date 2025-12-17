Eskişehir’de kamuoyunu sarsan davada karar çıktı. Kızı Merve Karabaş ile 7 yaşındaki torunu Ata Alp’i öldüren sanık Osman Nuri K, indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Tüyleri diken diken eden olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geçen yıl yaşanmıştı. Kızı Merve Karabaş ile 7 yaşındaki torunu Ata Alp Karabaş'ı tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Osman Nuri K. hakkında karar verildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın komşusu G.İ, sanıkla eşi arasında anlaşmazlık olduğunu fakat nedenini bilmediğini söyledi.

ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Olaydan önce alt kat komşusu olan sanığın yanına gelerek kendisiyle konuştuğu ifade den G.İ, sanığın eşi Hatice K. ile konuşmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediği için kendisinin bu duruma sinirlendiğini kaydetti.

Kızını ve 7 yaşındaki torununu acımadan öldürmüştü: “Gideceğim, öldüreceğim” sözleri duruşmaya damga vurdu

Tanık G.İ, aralarında geçen konuşmanın ardından yanından ayrılırken sanığın kendisine, kızını ve damadını öldüreceğini, torununu da kaçıracağını söylediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu konuşma olaydan bir hafta önce oldu. İlk etapta Osman'ın beyanlarını ciddiye almadım ancak sonrasında yanımdan ayrılırken belki yapar diye arkasından kendisine yapmaması için yalvardım. Eskişehir'e geleceğinden haberim yoktu."

KATİL DEDE: TASARLAYIP YAPMADIM

Cumhuriyet savcının esas hakkındaki mütalaasının ardından mahkeme heyetince söz verilen sanık ise olay anında ne yaşadığını bilmediğini iddia ederek, "Kesinlikle tasarlayıp yapmadım." ifadesini kullandı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Nuri K'ye "Kadın olan alt soyuna karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Sanığa torunu Ata Alp Karabaş'a yönelik eyleminden dolayı "çocuk olan alt soyuna karşı kasten öldürme" yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmedildi. Sanık hakkında her iki cezada takdiri indirimi uygulanmadı.

Sanık Osman Nuri K. ayrıca "ruhsatsız silah satın alma, taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öldürülen Merve Karabaş'ın kayınpederi Rafet Karabaş bu süreçte çok üzüldüklerini belirterek, "Bir daha böyle bir cinayetin hiçbir kızımıza, erkek evladımıza, torunlarımıza yaşatılmamasını diliyorum. Bu acıların son bulmasını istiyoruz. Beklediğimiz en ağır cezayı aldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Öldürülen Merve Karabaş'ın kayınvalidesi Gülhan Karabaş da gelini ve torununun geri gelmeyeceğini fakat kararın kendileri için bir nebze teselli olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'den kente gelen Osman Nuri K, 13 Haziran 2024'te, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'ı (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından yakalanan Osman Nuri K, tutuklanmıştı.

