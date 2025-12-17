Altın fiyatları 1979 petrol krizinden bu yana en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. 2026'da altın fiyatları yükselecek mi sorusunun cevabı merak edilirken ekonomi otoritelerinden çarpıcı değerlendirmeler geldi. Son iki yılda ikiye katlanan fiyatların ardından JPMorgan, Bank of America ve Metals Focus, 2026’da ons başına 5 bin dolar seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyor.

Altın, 2025 yılında 1979 petrol krizinden bu yana en büyük sıçramasını yaptı ve fiyatları son iki yılda ikiye katladı. Bu performans, daha önce büyük bir düzeltme tahminlerine yol açabilirdi.

Ancak, giderek büyüyen yatırımcı kitlesi ve ABD politikalarından Ukrayna'daki savaşa kadar uzanan faktörler, JP Morgan, Bank of America ve danışmanlık şirketi Metals Focus'taki analistlerin artık altının 2026'da ons başına 5.000 dolara ulaşacağını öngörmesine neden oluyor.

Altın spot fiyatları, merkez bankaları ve yatırımcıların talebiyle birlikte ekim ayında rekor seviye olan 4.381 dolara ulaştı; Mart ayından önce bu seviyeyi hiç aşmamıştı.

Reuters'ın haberine göre; Bank of America stratejisti Michael Widmer, ABD'nin mali açıkları, cari açık daraltma çabaları ve zayıf dolar politikasının da etkisiyle, daha fazla kazanç beklentisi veya portföy çeşitlendirmesinin alımları yönlendirdiğini söyledi.

Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler, gümrük vergisi anlaşmazlıkları ve Ukrayna'daki savaş ile Rusya'nın Avrupa'daki NATO ülkeleriyle etkileşimi gibi jeopolitik gelişmelerin de desteği artırdığını söyledi.

Altında yükseliş trendi 2026'da da sürecek mi?

MERKEZ BANKALARI DÖNGÜYÜ DÜZENLİYOR

Analistlere göre, merkez bankalarının rezervlerini dolar cinsinden varlıklardan çeşitlendirmesi, beşinci yıldır üst üste, yatırımcıların pozisyonlarının gerildiği, paranın el değiştirdiği ve fiyatların düştüğü zamanlarda altın alımı yaparak 2026'da altın için bir temel oluşturacak.

JP Morgan'da temel ve değerli metaller stratejisi başkanı Gregory Shearer, "Fiyat seviyesi, merkez bankası talebinin devreye girmesiyle başlangıç ​​noktasından çok daha yüksek bir seviyede destekleniyor" dedi.

Shearer, yatırımcıların riskten arındırma işleminden sonra pozisyonlarını tekrar genişletmeye başlamak için kullandıkları piyasa sinyallerine atıfta bulunarak. "Ve sonra birdenbire, pozisyon alma açısından çok daha temiz bir ortamda 4.000 doların üzerinde oturuyoruz, bu da döngünün ileriye doğru devam etmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

JP Morgan analistleri, fiyatların sabit kalması için merkez bankası ve yatırımcıların çeyrek dönemlik yaklaşık 350 metrik tonluk talep göstermesi gerektiğini tahmin ediyor. Bu alımların 2026 yılında çeyrek dönem başına ortalama 585 ton olacağını öngörüyorlar.

JP Morgan'dan Shearer, yatırımcıların toplam yönetilen varlıklar içindeki altın payının 2022 öncesi seviyeleri olan %1,5'ten %2,8'e yükseldiğini belirterek, bu oranın yüksek olmasına rağmen mutlaka bir tavan noktası olmadığını sözlerine ekledi.

5 BİN DOLAR SEVİYELERİ HEDEFİ!

Morgan Stanley, altının ons başına fiyatının 2026 yılının ortalarında 4.500 dolara ulaşacağını öngörürken, JP Morgan ikinci çeyrekte ortalama fiyatların 4.600 doların üzerinde, dördüncü çeyrekte ise 5.000 doların üzerinde olacağını tahmin ediyor ve Metals Focus ise altının 2026 yılının sonunda 5.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

HİSSE SENEDİ BAHİSLERİNDEN KORUNMA

Uluslararası merkez bankaları çatı kuruluşu BIS, bu ay yaptığı açıklamada , altın ve hisse senedi fiyatlarının eş zamanlı olarak hızla yükselmesinin en az yarım yüzyıldır görülmemiş bir olgu olduğunu belirterek, her ikisinde de potansiyel bir balon olasılığına dair soruları gündeme getirdi.

Altın analistlerine göre, bu yılki altın alımlarının bir kısmı esasen hisse senedi piyasalarındaki olası sert düzeltmelere karşı bir korunma önlemiydi ve bu durum, gümrük vergileri, küresel ticaret ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihi müttefikler arasında yaşanan gerilimlerden kaynaklanan bir ateşi körükledi.

Hisse senedi piyasalarındaki sert düzeltmelerin genellikle güvenli liman varlıklarının satışına yol açması nedeniyle bu durum altın için bir risk olmaya devam etmektedir.

MKS PAMP'ın metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, fiyatların 2026'da ortalama 4.500 dolar olmasını bekliyor ve altının "döngülü bir riskten korunma aracı olmaktan ziyade, uzun vadeli, kritik bir portföy varlığı" haline geleceğini öngörüyor.

Analistler, altının 2026'daki yükselişinin daha az dramatik olmasını bekliyor.

Macquarie'nin ekonomistleri küresel büyümede canlanma, merkez bankalarının gevşetme politikalarının kademeli olarak azaltılması ve nispeten yüksek reel faiz oranları öngörüyor ve "Dünya biraz istikrar kazandı" açıklamasında bulundu.

Macquarie, 2026 yılında ortalama fiyatların 4.225 dolar olacağını öngörüyor; bu rakam, Çarşamba günkü spot altın fiyatı olan 4.317 doların biraz altında.

Bu arada, merkez bankalarının altın alımları ve altın ETF'lerine girişlerin gelecek yıl yavaşlaması bekleniyor; üçüncü çeyrekte %23 oranında düşen mücevher talebi baskı altında ve bu düşüş, külçe ve madeni paralara yönelik perakende talebiyle ancak kısmen telafi edilebiliyor.

Morgan Stanley'de emtia stratejisti olan Amy Gower, Ekim ayında Avustralya ve Avrupa'da görülen perakende müşteri kuyruklarının , muhtemelen mücevherden yatırıma doğru bir yönelim değişikliğini temsil ettiğini ve bunun önümüzdeki yıl da devam edebileceğini söyledi.

Metals Focus'tan Newman, Ekim ayından sonra külçe ve madeni paralara olan talebin fazla kar realizasyonuna yol açmadığını belirterek şunları ekledi:

"Eğer fiyatların tekrar yükselmeye başladığını görürsek, bu yükselişe alımların da dahil olduğunu görebilirsiniz."

Geri dönüşümde %6'lık bir büyüme ve merkez bankalarının önemli bir satış yapmamasıyla, arz tepkisi şu ana kadar sınırlı kaldı .

Macquarie'nin açıklamasına göre, toplam altın talebi bu yıl %11 artarak 5.150 tona ulaşacak, ardından 2026'da 4.815 tona düşecek.

KRİPTO ALTINLA BULUŞUYOR

Fed'in gevşetme politikası, dünyanın en büyük stablecoin'ini çıkaran kripto para şirketi Tether'in de aralarında bulunduğu yeni ve görünür bir kurumsal altın yatırımcısını ortaya çıkardı.

Çeyrek dönem raporları, Tether'in üçüncü çeyrekte yaklaşık 26 ton altın satın aldığını gösteriyor; bu miktar, Çin Merkez Bankası'nın bildirdiği alım miktarının beş katı.

Morgan Stanley'den Gower, "Bu göz ardı edilmemeli," dedi ancak ABD GENIUS Yasası'nın altını stablecoin'ler için rezerv varlık olarak listelemediği için diğer şirketlerin benzer bir strateji izleyip izlemeyeceğinin belirsiz olduğunu da ekledi.

Yatırım havuzunun daha da genişlemesi Asya'dan da gelebilir; zira Hindistan bazı emeklilik fonlarının altın ve gümüş ETF'leri satın almasına izin verdi .

Çin, Şubat ayında bazı sigorta fonlarının altın satın almasına da izin verdi; ancak Metals Focus'a göre, altının fiyatındaki yükseliş nedeniyle bu alımlar şu ana kadar sınırlı kaldı.

