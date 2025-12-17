Altın fiyatlarında son dakika! 17 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.925 TL’den güne başlıyor. Fiyatlar 5.975 TL zirvesine yaklaşırken; ons altın da 4.320 dolara yöneldi. Gümüş fiyatı ise 65,65 doları test ederek yeni rekor seviyesini gördü. ABD’de işsizlik oranını %4,6’ya yükselmesinin ardından ocak ayında FED’den faiz indirimi beklentisi %74,5 ihtimalle fiyatlanmaya başladı. Kıymetli metaller bu beklenti ile yukarı yöneldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ekonominden gelen son sinyallerin zayıf bir görünüme işaret etmesiyle birlikte “daha gevşek para politikası beklentileri” öne çıktı. Piyasalarda hafta ortası işlemlerde bu beklenti ile kıymetli metallerde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

Dünkü işlemlerde 4.302 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün yukarı yönlü hareket ederek TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolara yöneldi.

17 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 5.925 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.995 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.765 TL’den gerçekleşiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR EKONOMİ Altının kilogram fiyatı 5 milyon 920 bin liraya geriledi

ABD’DE İŞSİZLİK YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankasının (FED) para politikası için en kritik verilerden biri olarak öne çıkan tarım dışı istihdam dün açıkladı. Ülkede kasım ayında istihdam, 51 bin beklentiye karşılık 64 bin kişi arttı. Ancak işsizlik oranı %4,5’ten %4,6 yükseldi ve beklentilerden daha kötü geldi.

Veri setinde “enflasyon göstergesi” olarak kabul edilen saatlik ücretler ise %0,3 tahminlere karşılık %0,1 oranında yükseldi. Bu oran, Mart 2024'ten bu yana en zayıf ücret artışına işaret ederek, “tüketici harcamalarından kaynaklanabilecek enflasyonist baskıların azalabileceği” beklentilerini de destekledi.

FED’DEN BEKLENTİLER ARTTI

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından dün açıklanan ekim ayı perakende satışlar verisi de sabit kaldı. Piyasalarda %0,1 oranında artış beklentisi öne çıkmıştı.

Zayıf gelen istihdam ve perakende satışları verilerinin ardından FED’den faiz indirimi beklentileri de yükselmeye başladı. CME Fed Watch anketine göre 28 Ocak’taki FED toplantısında çeyrek puanlık indirim tahminleri %74,5 seviyesine kadar yükseldi.

GÜMÜŞTEN YENİ REKOR

Öte yandan küresel piyasalarda ons gümüş bugünkü işlemlerde 65,65 doları test ederek yeni rekor seviyesini gördü. Gümüş, FED’den indirim beklentisinin yükselmesinin yanı sıra artan endüstriyel talep ve buna karşılık arz endişelerinden de destek buluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası