ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Dev banka 2026 sonu ons altın tahminini 300 dolar yükseltti. İşte detaylar...

Altın fiyatları yılın son günlerinde yeni yükselişe geçti.

Altının gram fiyatı 5.925 liralık tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gün içinde 5.925 lirayı gören gram altın, saat 14.00 itibarıyla 5.874 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altında da benzer bir durum yaşanıyor. Rekor seviye olan 4.381 dolara yakın seyreden ons altın, gün içinde 4.318 doları gördü. Ons altın şu sıralar ise 4.278 dolar seviyesinde.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

MORGAN STANLEY'DEN 2026 ALTIN TAHMİNİ

Altın yukarı yönlü hareketini sürdürürken altınla ilgili yeni bir tahmin geldi. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den 2026 tahminini güncelledi. Daha önce 2026 yılı ons altın tahminini 4.500 dolar olarak açıklayan dev banka, hedef fiyatı yükseltti.

Altın 2026da ne kadar olacak? ABDli Morgan Stanleyden yeni tahmin

DEV BANKA ONS ALTIN TAHMİNİNİ 300 DOLAR YÜKSELTTİ

Banka, merkez bankaları ile borsa yatırım fonlarının alımlarında yavaşlama görülmesiyle birlikte altın fiyatlarında kazançların sınırlı kalabileceğini öngördü. Buna karşın, beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflama eğiliminin, altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği değerlendirmesi yapıldı.

Altın 2026da ne kadar olacak? ABDli Morgan Stanleyden yeni tahmin

Dev banka, altın fiyatlarının dördüncü çeyrekte ons başına 4.800 dolar seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti. Böylece banka, tahminini 300 dolar yükseltmiş oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası