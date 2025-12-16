Antalya son dakika bir depremle sallandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya'nın yanı sıra Isparta ve Burdur'dan da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.11'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aksu ilçesi olan 3,8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Aksu ilçesi merkezli korkutan deprem, Antalya'nın yanı sıra Isparta ve Burdur'dan da hissedildi.

Öte yandan kentte 8 Aralık'ta 4.9 ve 4.3 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası