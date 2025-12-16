Fransız mahkemesi, daha önce ertelenmiş olan davada kararını verdi. Paris Saint-Germain’in eski yıldızı Kylian Mbappe’ye ödenmeyen maaş ve primler nedeniyle 60 milyon euro ödeme yapmasına hükmetti.

Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında uzun süredir devam eden sözleşme anlaşmazlığı yargıya taşınırken, Fransız mahkemesinden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, PSG’nin Mbappe’ye ödenmemiş maaş ve primler karşılığında 60 milyon euro (52,6 milyon sterlin) ödeme yapmasına karar verdi.

Paris’te görülen iş mahkemesi davasında, PSG’nin Nisan-Haziran 2024 döneminde Mbappe’ye ait üç aylık maaşı ödemediği tespit edildi. BBC Sports'un haberinde, futbolcunun sözleşmesinde yer alan etik bonusu ve imza parasının da ödenmediği karara bağlandı. Bu kalemler doğrultusunda mahkeme, PSG’nin Mbappe’ye tazminat ödemesine hükmetti.

PSG, eski yıldızı Kylian Mbappe’ye 60 milyon euro ödeme yapacak

MBAPPE DAHA FAZLA İSTEMİŞTİ

26 yaşındaki Fransız yıldız, eski kulübünden toplam 263 milyon euro talep etmişti. Bu rakamın 55 milyon eurosu ödenmemiş maaşlardan, kalan kısmı ise sözleşme ihtilafı ve kulübün kendisine yönelik tutumundan doğan tazminat taleplerinden oluşuyordu. Ancak mahkeme, Mbappe’nin talebinin yalnızca bir bölümünü haklı buldu.

PSG cephesi ise Mbappe’ye 240 milyon euroluk karşı dava açmıştı. Kulüp, yıldız futbolcunun 2023 yılında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e gerçekleşmeyen yaklaşık 300 milyon euroluk transferi nedeniyle zarara uğradığını savunmuştu. Bu talep mahkeme tarafından kabul görmedi.

Mahkeme, Mbappe’nin talebinin yalnızca bir bölümünü haklı buldu

Mbappe’nin avukatı Frederique Cassereau, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Bu karardan memnunuz. Maaşların ödenmediği bir durumda çıkabilecek en doğal sonuçtu” ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yazında Real Madrid’e bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Fransız yıldız, kariyerine İspanya’da devam ediyor.

