Real Madrid'de genç yıldız Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasında yaşandığı öne sürülen kriz, İspanyol ve İngiliz basınında geniş yankı buldu. Milli futbolcunun son maçlarda performansının düşmesi ve 'disiplin sorunu' iddiası, takım içinde gerilimin arttığı haberlerini beraberinde getirdi.

Real Madrid' forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'den Manchester City ile oynanan maçta ilk 11'den çıkarılarak yedek kulübesine çekildi. Bu karar, genç oyuncunun o ana kadar takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görülmesi nedeniyle 'sürpriz' şeklinde değerlendirildi. Teknik direktör Xabi Alonso'nun Alaves maçında yeniden forma şansı verdiği milli futbolcu, bu defa performansıyla değil, saha dışı iddialarla gündeme geldi.

Arda Güler

"ARDA YETERİNCE DEĞER GÖRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasındaki ilişkinin son dönemde gerildiği öne sürüldü. Arda'nın, yeterince değer görmediğini düşündüğü; bazı takım arkadaşlarının, özellikle Jude Bellingham'ın kendisinin önüne geçirildiğini hissettiği iddia edildi. Bu mutsuzluğun, genç oyuncunun soyunma odasındaki tavrına yansıdığı ifade edildi.

Alaves karşılaşmasında ilk 11'de mücadele eden Arda Güler'in, performansı beklentilerin altında kaldığı için 78'inci dakikada oyundan alındığı belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde; Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i oyundan alma kararının arkasında disiplin sorunlarının yattığı belirtildi. Haberde, genç futbolcunun verilen talimatlara uymadığı, savunma ve pres konusunda yeterli çabayı göstermediği ve bu tutumun teknik heyet tarafından kabul edilemez bulunduğu ifade edildi.

Xabi Alonso

SOYUNMA ODASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

İngiltere kaynaklı haberlere göre; Alaves maçının ardından Alonso ile Arda arasında soyunma odasında bir görüşme gerçekleşti. Bu konuşmanın kısa sürede tartışmaya dönüştüğü, Alonso'nun Arda'nın saha içindeki davranışlarını ve disiplin eksikliğini sert şekilde eleştirdiği, 20 yaşındaki futbolcunun ise kendini savunmaya çalıştığı öne sürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası