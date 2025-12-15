İspanya LaLiga 16. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in oynadığı maçta Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup etti ve iki maç sonra galip geldi.

Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, İspanya LaLiga 16. haftasında Alaves deplasmanına konuk oldu.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Eflatun beyazlılar, mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılarak iki maç sonra kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe ve 76. dakikada Rodrygo kaydetti. Aleves'in tek golü ise 68. dakikada Carlos Vicente attı.

ARDA GÜLER 78 DAKİKA SÜRE ALDI

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 78 dakika yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

REAL TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu mücadele ile birlikte Real Madrid, 39 puana yükseldi ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Alaves ise 18 puanla 12. sırada kaldı.

Xabi Alonso'nun öğrencileri, LaLiga'nın 17. haftasında Sevilla'yı konuk edecek. Alaves ise Osasuna deplasmanına gidecek.

