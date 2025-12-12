Arda Güler'in piyasa değeri 30 milyon euro artarak 90 milyon euro'ya yükseldi. Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.

İspanya LaLiga’da bu yılın son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte Arda Güler’in güncel piyasa değeri 30 milyon euro'luk artışla 90 milyon euro'ya yükseldi. Milli futbolcu, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olarak rekor kırdı.

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in ardından değerini en çok arttıran isimler Real Madrid’den Kylian Mbappe ve Barcelona’dan Fermin Lopez oldu.

Arda Güler’in güncel piyasa değeri 30 milyon euro'luk artışla 90 milyon euro'ya ulaştı. Böylece milli futbolcu, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olarak bir kez daha rekor kırdı. Real Madrid formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 7 asist kaydetti. Arda, Real Madrid'de ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

2.5 YILDA DEĞERİNİ 6'YA KATLADI

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olduğu dönemde Arda Güler’in piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Arda, İspanyol devinde forma giydiği dönemde değerini 6 kat arttırmış oldu ve 100 milyon euro barajına yaklaştı.

MBAPPE ZİRVEYİ YAKALADI

Arda’dan sonra değerini en fazla artıran isim olan Kylian Mbappe, 200 milyon euro'ya ulaştı ve ilk sıradaki Lamine Yamal’ı yakaladı.

