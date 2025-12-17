Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi gün geçtikçe aralanıyor. Güllü'nün kardeşleri kızı Tuğyan Ülkem Gülter, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu. Kardeşleri Güllü'nün miras yüzünden öldürüldüğünü savunurken, çocuklarının ünlü şarkıcının ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çektiği, hayat sigortası parasını almak için de başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili olayda sır perdesi gün geçtikçe aralanıyor.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİNDEN 'MİRAS' İDDİASI

Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçıyı miras için öldürdükleri iddiasıyla Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUKLARI ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN SONRA BES'TEKİ PARAYI ÇEKMİŞ

Şikâyette, Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) parasının çocukları tarafından çekildiği, hayat sigortasındaki paranın da alınması için başvuruda bulundukları yer aldı.

TUĞYAN VE TUĞBERK PARANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları devam ettirirken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği BES'teki paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğyan ve Tuğberk tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiğini tespit etti.

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Güllü'nün mirası nedeniyle planlı olarak öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma dosyasına giren dilekçeye göre, milyonları bulan bu paranın çekilmesinin ardından 2023 yılında Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehter olduğu 4 farklı hayat sigortasının da yaptırıldığı, bu poliçelerden birinin poliçeler ifşa olduktan sonra iptal edildiği, diğer 3 poliçenin de tahsili için başvuru yapıldığı ortaya çıktı.

BANKALARDAN CEVAP BEKLENİYOR

Suç duyurusunun ardından başsavcılık, şikâyeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi. Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışıldı. Bankalardan gelecek cevap, cinayetin nedeniyle ilgili araştırmaları aydınlatacak. Savcılığa sunulan dilekçeye göre Güllü'nün çocukları tarafından annelerinin ölümünden 4 gün sonra sigorta şirketine başvuru yapıldı. 1 hafta sonra da sigorta şirketi veraset ilamı ve diğer belgeleri istedi. Çocuklar bu belgeleri de sigorta şirketine teslim etti.

AZMETTİRİCİ ESKİ EŞ İDDİASI

Dilekçeye göre eski eş Gürol Gülter, Güllü'nün kardeşlerine maddi ve manevi zararlar verdi. Bu nedenle ölüm olayının meydana gelişinde azmettiren ve planlayan kişi olduğu, diğer şüphelileri de planlı şekilde öldürme olayının içine katan kişi olduğu belirtildi. Güllü'nün kardeşlerinin, savcılığa yaptıkları suç duyurusunda Güllü'nün ölüm nedeni de, poliçe bedelleri ile birlikte ticari marka haklarını da alma amacıydı. Güllü'nün ablası ve erkek kardeşinin, Güllü'nün başta eski eş Gürol Gülter olmak üzere çocukları Tuğyan ve Tuğberk'le planlı bir şekilde öldürüldüğü iddiası savcılık tarafından incelemeye alındı.

TUĞYAN TUTUKLANMIŞTI

Güllü'yü pencereden ittiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, olayı itiraf eden arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsi kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

AYLIK GELİRİ 4 MİLYON TL

Güllü'nün sahne aldığı mekânlardan ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı öğrenilirken, cinayetin Güllü'nün mal varlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali arttı. Güllü'nün buradan elde ettiği gelirleri BES sistemine ara ödemelerle eklediği belirlendi.

