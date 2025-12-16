Daha önce kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Güllü’nün cinayetini çözdüm” açıklamasıyla gündeme gelen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, bu kez yayımladığı yeni bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Divandiler, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında son derece sert ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün, Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Olayla ilgili sürdürülen adli süreç kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmış ve “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat’tan Güllü’nün kızına zehir zemberek sözler

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: TUĞYAN, GÜL ANNEYİ İTTİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun savcılıktaki ifadesi de dikkat çekti. Ulu’nun ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde beyanda bulunduğu ve bu sözlerin dosyaya itiraf niteliğinde yansıdığı öğrenildi. Tuğyan Ülkem Gülter ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat’tan Güllü’nün kızına zehir zemberek sözler

OLAY OLAN İDDİADA BULUNMUŞTU

Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kobra Murat, sosyal medya üzerinden yeni bir video paylaşarak tekrar gündeme geldi. Olayın yaşandığı dönemde de açıklamalarda bulunan Divandiler, Güllü’nün ölümüne ilişkin değerlendirmesinde, “Güllü kızlarını omuzlarından tutuyor. Tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Güllü onları çekiyor, onlar da ‘bırak’ diyor. Ya Güllü’nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti” ifadelerini kullanmıştı.

KOBRA MURAT’TAN YENİ ÇIKIŞ

Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanmasının ardından yeni bir paylaşım yapan 53 yaşındaki Kobra Murat, Instagram hesabından yayımladığı videoda sert ve ağır ifadelerle tepkisini dile getirdi. Divandiler videoda, Tuğyan hakkında suçlayıcı söylemlerde bulunarak, geçmişte kendisiyle de alay edildiğini öne sürdü. Kobra Murat, ailesine zarar gelmesinden endişe ettiği için bugüne kadar sessiz kaldığını belirtti.

“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat’tan Güllü’nün kızına zehir zemberek sözler

“ŞEYTAN, YARATIK…”

Kobra Murat videoda “Tuğyan denilen şahıs, şeytan, yaratık! İnsan olmayan... Anasını öldüren... Dünya literatürlerine çıkacak şekilde, korku filmi yapılacak o kız! Benle bile dalga geçmiş, Kobra Murat'ı nasıl yalvarttım diyerekten. Ben aileme zarar vermesinden korktuğum için sustum” ifadelerini kullandı.

Devam eden soruşturma sürecinde yargı makamlarının vereceği karar merakla beklenirken, olayla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası