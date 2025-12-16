Balıkesir’in Edremit ilçesinde 100 dönümü aşkın zeytinlikte yaşanan hırsızlık olayı, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Zeytinleri sessizce toplamak için sırıkların ucuna plastik aparat takan şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 100 dönümden fazla zeytinlikte gerçekleşen hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çözüldü.

Hırsızların, zeytinlerin sessizce toplanabilmesi için sırıkların uçlarına plastik aparat taktığı, böylece zeytinlerin düşerken ses çıkarmasının önlendiği belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kıskıvrak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı ve Edremit Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı. Zeytin üreticileri, hasat dönemlerinde jandarma denetimlerinin sıklaşmasından çok memnun olduklarını ifade ettiler.

