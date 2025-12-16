Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. Portekiz, son olarak 2021'de Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre; Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki 4.653 km uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etap ile organizasyona dönecek.

Algarve Pisti, Zandvoort Pisti'nin 2026 sonrası takvimden çıkmasıyla oluşan boşluğu dolduracak

SON YARIŞ 2021'DE

Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'e ilk defa 1958'de yılında ev sahipliği yapan Portekiz'deki son yarış 2021 yılında gerçekleştirilmişti.

