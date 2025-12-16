Anadolu Ajansı
Portekiz yıllar sonra yeniden Formula 1 takviminde
Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. Portekiz, son olarak 2021'de Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı.
Formula 1 Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek.
- Portekiz Grand Prix'sine, 2027 ve 2028'de 4.653 km uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti ev sahipliği yapacak.
- Portekiz'deki son yarış 2021 yılında gerçekleştirilmişti.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre; Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki 4.653 km uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etap ile organizasyona dönecek.
SON YARIŞ 2021'DE
Dünyanın en popüler otomobil sporu Formula 1'e ilk defa 1958'de yılında ev sahipliği yapan Portekiz'deki son yarış 2021 yılında gerçekleştirilmişti.
