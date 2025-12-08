Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 24. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'i tamamlanırken 2025 şampiyonu Lando Norris oldu. 26 yaşındaki sürücünün hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar gündeme geliyor.

Sezonun son F1 yarışı Abu Dabi Grand Prix'i tamamlandı. İlk dünya şampiyonluğunu alan Lando Norris şampiyonluk konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Peki Lando Norris kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

LANDO NORRİS KİMDİR?

13 Kasım 1999 yılında doğan Lando Norris, McLaren için Formula 1'de yarışan Belçika asıllı İngiliz yarış pilotudur. Altı sezon boyunca üç Formula 1 Grand Prix'si kazanan Norris, 2025 şampiyonu oldu. Rekabetçi kart yarışlarına yedi başlayan Norris, başarılı bir kariyerin artından forumal yarışlarına geçti. Carlin Motorsport ile 2015 MSA Formula Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğunu kazandı. Ardından 2016 yılında Toyota Yarış Serisi, Eurocup Formula Renault 2.0 ve Formula Renault 2.0 Kuzey Avrupa Kupası'nı kazandı ve o yıl Autosport BRDC Ödülü'nü aldı. Norris, 2017'de FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2018 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Carlin ile George Russell'ın ardından ikinci oldu.

Lando Norris kimdir, kaç yaşında? Formula 1 şampiyonu oldu

2019 yılında Carlos Sainz Jr. ile birlikte McLaren'e katıldı. Formula 1'deki ilk yarışına ise 2019 Avustralya Grand Prix'sinde çıktı. Formula 1'deki ilk podyumunu 2020 Avusturya Grand Prix'sinde ve ilk pol pozisyonunu 2021 Rusya Grand Prix'sinde elde etti. 2024 yılında kariyerinin ilk Miami Grand Prix'sinde aldı. Bu başarısını Hollanda ve Singapur'da tekrarladı. 2025 Abu Dabi Grand Prix'si itibarıyla Norris, Formula 1'de 11 yarış galibiyeti, 16 pol pozisyonu, 18 en hızlı tur ve 44 podyum elde etti. Norris'in 2027 sezonunun sonuna kadar McLaren'de kalması bekleniyor.

FORMULA 1 ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025?

Lando Norris, 2025 Formula 1 dünya şampiyonu oldu. Büyük Britanyalı 26 yaşındaki sürücü, Max Verstappen'in 2 puan önünde 423 puanla kariyeri boyunca ilk kez sezonu zirvede tamamladı.

Yarışın ardından gözyaşlarını tutamayan Norris, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirtti ve ""Uzun zamandır ağlamamıştım. Ağlayacağımı hiç düşünmemiştim. Uzun bir yolculuktu. McLaren'daki arkadaşlarıma, en başından beri beni destekleyen anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Pilotlar:

Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan Max Verstappen (Hollanda): 421 Oscar Piastri (Avustralya): 410 George Russell (Büyük Britanya): 319 Charles Leclerc (Monako): 242

Takımlar:

McLaren: 833 Mercedes: 469 Red Bull Racing: 451 Ferrari: 398 Williams: 137

