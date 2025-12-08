İngiltere’de bir sürücü, kamyonetiyle McLaren markalı spor otomobillerin bulunduğu galeriye dalarak lüks araçlarda büyük miktarda zarara yol açtı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiltere’nin Hockley Heath bölgesinde bulunan lüks araç galerisine kamyonetiyle hızla çarpan bir sürücü faciaya yol açtı. Çarpmanın şiddetiyle galerinin ön camı tamamen kırılırken, binanın metal kirişlerinden biri yerinden oynadı.

İngilterede korkunç kaza! Kamyonetiyle lüks araç galerisine daldı

20 MİLYON TL'LİK HASAR VAR

Korkunç kazada bir tane siyah McLaren 750S Spider ve bir turuncu McLaren GT zarar gördü. İlk belirlemelere göre iki araçta toplamda 350 bin sterlinlik (yaklaşık 20 milyon TL) hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, binadaki yapısal hasarı incelemeye aldı. Kazada yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun henüz bilinmediği bildirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BAŞINDA BEKLEDİ

Gece boyunca bölgede bekleyen polis ekiplerine ek olarak, lüks otomobilleri korumak amacıyla özel güvenlik görevlileri çağrıldı. Galerinin çevresi güvenlik şeritleriyle kapatılırken, bir sigorta eksperi de zarar tespiti için olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından konuşan bir görgü tanığı, kazaya karışan kamyonetin kazadan kısa süre önce karşısındaki bir gece kulübünün önünde park halinde olduğunu söyledi.

Batı Midlands Polisi, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

