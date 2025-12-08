Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışan itfaiye görevlisi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güney yarımkürede yaz mevsimini yaşayan Avustralya, geçtiğimiz haftadan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde en az 52 noktada devam eden orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Avustralya kabusu yaşıyor! Alevler hektarlarca alanı sardı, 1 itfaiyeci hayatını kaybetti

İTFAİYE GÖREVLİSİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bulahdelah kasabasında yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan 59 yaşındaki bir itfaiye görevlisi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Eyalette şimdiye kadar 20 ev kül oldu. Tazmanya eyaletinde ise yangınlar nedeniyle 19 ev kullanılamaz hale geldi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "Bu korkunç haber, acil servis personelinin evleri ve aileleri korumak için çalışırken karşılaştığı tehlikelere dair hüzünlü bir hatırlatmadır. O cesareti her gün onurlandırıyoruz" dedi.

YENİ ZELANDA'DA ALEVLER 100 HEKTARLIK ALANI SARDI

Avustralya’nın komşusu Yeni Zelanda’da ise ülkenin en eski milli parkının yakınlarında çıkan yangını söndürmek için 5 helikopter ve çok sayıda ekip çalışıyor.

Polis, Tongariro Milli Parkı yakınlarında çıkan yangının Pazartesi öğleden sonra 110 hektara kadar yayıldığını belirtti. Bir otoyolun trafiğe kapatıldığını söyleyen polis, sürücülere bölgeden uzak durmaları konusunda uyarı yaptı.

