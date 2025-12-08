Sinema dünyasına damga vuran The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola’nın tasarım saati 11 dakikada 10.8 milyon dolara satılarak adeta rekor kırdı. Ünlü yönetmen, geçtiğimiz aylarda "Hiç param kalmadı." diyerek koleksiyonunu satışa çıkaracağını duyurmuştu.

Sanat dünyasına damga vuran The Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola, 2025’in Ekim ayında ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek saat koleksiyonunu satışa çıkaracağını söylemişti.

Ünlü yönetmen Param kalmadı diyerek satışa çıkarmıştı: 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Coppola’nın söz konusu koleksiyonundan özel üretim bir saati New York’ta düzenlenen müzayedede büyük ilgi gördü.

REKOR SÜREDE SATILDI

Coppola’nın saatine satış öncesi yaklaşık 1 milyon dolar fiyat biçilmişti. Ünlü yönetmenin tasarımına kendisinin de katkı sağladığı saati yaklaşık 11 dakikada 10.8 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü yönetmen Param kalmadı diyerek satışa çıkarmıştı: 11 dakikada rekor fiyata satıldı

FP Journe FFC Prototipi olan milyon dolarlık parça, parmakları farklı saatleri göstermek için uzayıp kısalabilen insan benzeri bir ele sahip.

Bu satış, ABD'de bir müzayedede bir saate ödenen ikinci en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. İlk sırada ise 2017'de Paul Newman'a özel tasarlanan Rolex Daytona'nın 17,8 milyon dolarlık satışı bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası