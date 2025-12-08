Suriye'de devrimin 1. yılı! Halk sokaklara döküldü: Şara, Emevi Camii'nden seslendi
Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Başkentteki Emevi Cami'nde toplanan yüzlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, konuşmasında 'kardeşlik mesajı verirken, halk da Suriye bayraklarını açarak sevinç gösterisinde bulundu.
Suriye’nin başkenti Şam’da, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde 'kardeşlik' mesajı verdi.
Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.
KABE ÖRTÜSÜNDEN ALINAN HEDİYEYİ AÇTI
Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.
KONUŞMASINDA 'KARDEŞLİK BAĞLARI'NA VURGU YAPTI
Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.
"TÜM ÜMMET İÇİN TARİH YAZAN DEVRİMCİLERİ HATIRLIYORUZ"
Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'Yİ ŞANLI GEÇMİŞİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE YENİDEN KURACAĞIZ"
Suriye devlet başkanı, hutbesinin başında "Hiçbir engel bizi durduramayacak ve Allah’ın izniyle tüm zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. Hutbesini dua ile tamamlayan Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, ülkeyi kuzeyden güneye yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Suriye’yi şanlı geçmişine yakışır bir şekilde, Allah’a itaat, mazlumlara yardım ve adalet temelleri üzerinde yeniden güçlü kılacağız" dedi.
Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.
Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor. Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.