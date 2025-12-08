Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Suriyede devrimin 1. yılı! Halk, sokaklara döküldü: Şara, Emevi Camiinden seslendi

KONUŞMASINDA 'KARDEŞLİK BAĞLARI'NA VURGU YAPTI

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

"TÜM ÜMMET İÇİN TARİH YAZAN DEVRİMCİLERİ HATIRLIYORUZ"

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.