Öğretmenleri taşıyan servis devrildi! Yaralılar var
Erzurum'un Horasan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrilmesi sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Horasan'da bir minibüsün devrilmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Horasan'da Delal Han mevkisinde bir minibüs devrildi.
- Kazada sürücü dahil 7 kişi yaralandı.
- Yaralılar arasında 8 yaşında bir çocuk da bulunuyor.
- Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Yaralılar Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Horasan'dan Ağıllı Mahallesi'ne giden Hikmet Bağrıyanık'ın kullandığı 52 TC 772 plakalı minibüs, Delal Han mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Merve Turan, Emrah Babacan, Miray Elif Babacan (8), Ayşe Yıldız Özkan, Seçil Merve Kaloğlu ve Merve Kaya yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
