Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Kars’ta her yer buzla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bir tır saatlerce yolda mahsur kaldı.

Kars’ta dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini göstermeye devam etti. Bir tır sürücüsü Kars-Digor karayolunda buzlu yolda mahsur kaldı. Kar altında kalan Digor'a bağlı Dağpınar beldesi havadan görüntülenirken, sürücü tuzlama çalışması sonrasında kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kentte sıcaklık düştü

DÜN UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, dün de uçak seferleri iptal edilmişti. Kentte sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapılmıştı.

Buzlu yolda ilerleyemeyen sürücü mahsur kaldı

