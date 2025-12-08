İhlas Haber Ajansı • Kars
Kars’ı kar esir aldı! Tır sürücüsü 1 saat boyunca mahsur kaldı
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Kars’ta her yer buzla kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çeken bir tır saatlerce yolda mahsur kaldı.
Özetle
Yasam 10 dk önce
Kars'ta devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir tır sürücüsü yolda mahsur kalırken, dün de sis ve soğuk hava nedeniyle uçak seferleri iptal edildi veya yönlendirildi.
- Kars'ta dün başlayan kar yağışı ve buzlanma bugün de etkisini sürdürdü.
- Kars-Digor karayolunda buzlu yolda mahsur kalan bir tır sürücüsü tuzlama çalışması sonrası kurtarıldı.
- Dün, kentteki sis ve düşük hava sıcaklığı nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars uçak seferleri iptal edildi.
- İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan iki uçak ise yakın şehirlere yönlendirildi.
Kars’ta dün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini göstermeye devam etti. Bir tır sürücüsü Kars-Digor karayolunda buzlu yolda mahsur kaldı. Kar altında kalan Digor'a bağlı Dağpınar beldesi havadan görüntülenirken, sürücü tuzlama çalışması sonrasında kurtarıldı.
DÜN UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Hava sıcaklığının düştüğü kentte, dün de uçak seferleri iptal edilmişti. Kentte sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapılmıştı.
