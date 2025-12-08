Erzurum’un Horasan ilçesinde öğretmenleri okula taşıyan servis minibüsü su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Horasan'dan Eleşkirt yönüne seyir halinde olduğu öğrenilen, sürücü Hikmet Bağrıyanık'ın idaresindeki 52 TC 772 plakalı minibüs, Ağıllı köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi.



Kaza sonrası olay yerine jandarma ve trafik polisleriyle birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Horasan itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



SÜRÜCÜ VE 6 ÖĞRETMEN YARALANDI

Kazada sürücü Hikmet Bağrıyanık ile birlikte öğretmenler M.T., E.B., 8 yaşındaki M.E.B., A.Y.Ö., S.M.K. ve M.K. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

