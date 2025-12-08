Burdur–Fethiye kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı panelvan ve Orçun V. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan H.T. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralarılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Burdur'da feci kaza: Dakikalarca kalp masajı yapıldı, acı haberleri hastaneden geldi

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V. ise ne olduğu anlamadıklarını ifade ederek, "Bir anda otomobil uçarak üstümüze geldi. Roket gibi geldi ne olduğunu anlamadık." dedi.

