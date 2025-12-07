Avrupa ülkelerinde mavi zemin üzerindeki beyaz baklava dilimi sembolüyle işaretlenen özel şeritler yaygınlaşıyor. Bu şeritleri yalnızca toplu taşıma, taksi, elektrikli araçlar ve en az iki kişilik otomobiller kullanabiliyor. Trafiği ve yakıt tüketimini azaltmayı amaçlayan uygulama, Fransa'daki başarılı pilot çalışmaların ardından Almanya ve İspanya dahil diğer ülkelerde de yaygınlaştırılıyor.

Avrupa ülkeleri, kara yolu trafiğini hafifletmek ve çevresel etkileri azaltmak için yeni uygulamaları devreye alıyor. Bu kapsamda dikkat çeken yeniliklerden biri de mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimi sembolüyle işaretlenen özel şeritler oldu.

BELİRLİ ARAÇLARA AYRILMIŞ ŞERİTLER

Baklava dilimi işaretiyle belirtilen şeritleri yalnızca toplu taşıma araçları, taksiler, elektrikli otomobiller ve en az iki kişi taşıyan araçlar kullanabiliyor. Uygulamanın temel amacı, aynı anda birden fazla yolcu taşıyan araçları teşvik ederek trafikteki araç sayısını düşürmek ve yakıt tüketimini azaltmak.

Trafikte yeni dönem: Baklava dilimi tabela ne anlama geliyor?

SİSTEM İLK OLARAK ABD'DE ORTAYA ÇIKTI

Bu uygulamanın kökeni, ABD’de yakıt tasarrufu sağlamak ve otoyollardaki yoğunluğu azaltmak amacıyla geliştirilen özel şerit sistemine dayanıyor. ABD’de benzer şeritler siyah zemin üzerinde beyaz elmas sembolüyle işaretleniyor ve kimi bölgelerde “Carpooling” ibaresiyle birlikte kullanılıyor.

AVRUPA GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

Avrupa’daki baklava dilimli tabelalar ilk olarak Fransa’da uygulanmaya başladı. Grenoble, Lyon ve Strazburg’da yapılan pilot çalışmaların olumlu sonuç vermesi üzerine uygulamanın ülke geneline yayılması kararlaştırıldı. Kısa sürede dikkat çeken sistemin Almanya, İspanya ve diğer AB ülkelerinde de hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürüyor.

