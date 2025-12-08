NATO tarihinin en büyük rüşvet skandalı Avrupa’nın merkezine kadar uzandı. Follow the Money’nin ortaya çıkardığı belgelere göre, Tel Aviv merkezli savunma devi Elbit Systems, yıllardır NATO ülkelerindeki dev tedarik ihalelerini rüşvet ve gizli para ağlarıyla yönlendirmekle suçlanıyor. Skandal patlayınca NATO Destek ve Tedarik Ajansı, Elbit’i tüm ihalelerden derhal men etti. Avrupa ordularının kritik silah ve mühimmat tedariki durma noktasına gelirken, Elbit bağlantılı bir isim hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarıldı.

Follow the Money’nin ulaştığı belgeler, İsrail’in savunma devinde patlayan yolsuzluk bombasını gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan bilgilere göre Elbit Systems’ın NATO tarihinin en büyük rüşvet skandallarından birinin tam merkezine oturdu.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), 31 Temmuz’da Elbit’i ve bağlı şirketlerinden birini derhal askıya aldı, şirketin tüm yeni ihalelere katılımını tamamen durdurdu.

Rüşvet ağının merkezindeki isim hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarıldı.

İsrail’in yıllardır NATO ülkelerine sağladığı insansız hava araçları, tank sistemleri ve mühimmatın önemli bölümünün durma noktasına geldi. Üstelik birçok NATO ordusunun halihazırdaki tedarik süreci de bu kararla kesintiye uğramış oldu.

RÜŞVET ZİNCİRİ BÜYÜYOR: ULUSLARARASI ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında Elbit’le bağlantılı olduğu belirtilen İtalyan vatandaşı Eliau E. için Interpol üzerinden uluslararası tutuklama emri çıkarıldı. Belçika Federal Savcılığı, bu kişinin rüşvet ve suç örgütü üyeliği şüphesiyle arandığını açıkladı.

Eliau E.’nin, NSPA çalışanlarına milyonlarca euroluk rüşvetler dağıttığı iddia edildi. Soruşturmaya yakın kaynaklar, söz konusu kişinin Elbit için kritik rol oynayan bir danışman olduğunu aktardı.

Mayıs ayında Belçika ve ABD dahil yedi ülkede düzenlenen baskınlarla başlayan süreç, NSPA’nın yıllardır süren iç yozlaşmasını da ortaya çıkardı. Üst düzey yöneticiler, kurumun genel müdürü Stacy Cummings’i yolsuzluğu soruşturmamakla ve kayırmacılıkla suçladı.

NATO ve NSPA ise yaşanan skandal karşısında sessizliğini koruyor.

Elbit’in askıya alınması, bazı NATO ülkelerinde askeri tedarik zincirinin durmasına yol açtı. Askıya alınan sözleşmeler arasında şunlar yer alıyor:

Kamyon üstü obüs sistemleri,

Mobil roket topçu platformları,

Savaş uçakları ve helikopterler için savunma mühimmatı,

Orion Advanced Systems’ın patlayıcı fünye sözleşmeleri.

UKRAYNA’YA GİDEN MÜHİMMAT AKIŞI DA SARSILDI

FTM muhabiri Jesse Pinster’a göre askıya alma kararı Ukrayna’yı da doğrudan etkiliyor.

NATO’nun özellikle Ukrayna için aldığı mühimmat ve kritik ekipmanların önemli bir bölümü Elbit üzerinden tedarik ediliyordu. NSPA’nın kararıyla bu sözleşmelerin bir kısmı derhal durduruldu, sevkiyatlarda gecikme riski ortaya çıktı.

Buna karşın yolsuzluk soruşturmasıyla doğrudan bağlantısı olmayan Elbit sözleşmeleri devam ediyor. İsrail gazetesi Haaretz’e göre Hollanda, geçen yıl Elbit’ten 175 milyon dolarlık kendini koruma sistemi satın aldı ve bu sistemlerin yeni Caracal helikopterleri ile C-390 nakliye uçaklarında kullanılacağı açıklandı.

NATO’nun aldığı askıya alma kararının ittifak üyesi ülkelerin ulusal tedarik süreçleri üzerinde bir yetkisi bulunmuyor.

İSRAİL’İN DEV ŞİRKETİ DERİN KRİZDE

Elbit Systems, 2024’te yaklaşık 7 milyar dolarlık ciroya sahipti ve SIPRI’ye göre dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 25. sıradaydı. Ancak genişleyen NATO soruşturması, İsrail’in savunma sanayisinin “dokunulmaz” algısını ağır biçimde sarstı.

Şirket ise sadece şu açıklamayla yetindi:

"Şirket, kapsamlı bir uyum programı sürdürmekte ve endüstri standartlarına tam olarak uygun şekilde faaliyet göstermektedir."

Skandalın boyutu düşünüldüğünde bu açıklama kamuoyunda inandırıcı bulunmadı.

