Polonya devletine bağlı Nitro-Chem şirketi , Nazi döneminden kalma dev fabrikanın altyapısını yeniden kullanıma açarak ABD ve İsrail’in Gazze’ye attığı bombalar için TNT üretti.

Polonya’nın kuzeydoğusundaki devlet şirketi Nitro-Chem, ABD’nin İsrail’e gönderdiği hava bombalarında kullanılan TNT’nin neredeyse tamamını üreten merkez olarak ONET’in raporlarına girdi.

NAZİ FABRİKASINDAN GAZZE’YE UZANAN TNT HATTI

ABD’nin ithal ettiği TNT’nin %90’ının bu tesiste üretildiği kaydedildi.

Üstelik tesis, 1940-1944 yılları arasında Naziler tarafından inşa edilen dev silah kompleksinin eski arazisinde bulunuyor.

Gazze’de binaların %80’inin yıkıldığı, hastaneler, okullar ve mülteci kamplarının enkaza döndüğü bombardımanın merkezinde bu TNT yer aldı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenledi, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştü.

ABD VE POLONYA ORTAKLIĞI: İSRAİL’E AKILALMAZ DESTEK

Ekim 2023’ten bu yana İsrail Hava Kuvvetlerinin Polonya yapımı TNT içeren on binlerce bomba kullandığı raporlara yansıdı. Mk 83 ve Mk 84 serisi bu bombalar, Gazze’deki sivil alanları ağır tahribata uğrattı.

Polonyalı Nitro-Chem ile ABD’li General Dynamics arasında 2016’dan bu yana devam eden anlaşmalar, 2029 yılına kadar uzanan yeni siparişlerle büyütüldü. ABD, İsrail’in bombalarını yenilemek için Polonya ile güçlü işbirliğini sürdürmeye devam ediyor.

Gazze’de 75 kilotonluk yıkıma yol açan bombaların ardındaki zincir gün yüzüne çıkıyor. Nazilerin inşa ettiği eski TNT tesisinin bulunduğu Polonya’daki Nitro-Chem fabrikası, İsrail’e giden patlayıcıların en büyük kaynağı olarak öne çıktı.

2024’TE PATLAYAN SİPARİŞ: GAZZE İÇİN DEV SEVKİYAT

Nisan 2024’te, Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanın en sert döneminde dev bir Mk 84 siparişi daha imzalandı. Söz konusu zamanlama, İsrail’in bir tonluk bombaların stoklarını hızla tükettiğini gösterdi. İsrail medaysı Haaretz’e göre, sadece 2024 yazı sonuna kadar 50.000 bomba atıldı.

TRUMP DÖNÜŞE GEÇTİ, SEVKİYAT YENİDEN AÇILDI

Biden yönetimi Mk 84 sevkiyatlarını kısa süreliğine durdurdu ancak karar, Donald Trump’ın göreve başlamasından birkaç gün sonra kaldırıldı.

İfşa olan raporlara göre, Polonya-ABD-İsrail hattındaki mühimmat akışı yeniden hızlandı.

İsrail, Şubat ayında General Dynamics’ten 35.529 adet bir tonluk bomba için talepte bulundu. Ardından Nitro-Chem, ABD’li Paramount Enterprises International’a 18.000 ton TNT teslim etmek üzere tarihinin en büyük anlaşmasını imzaladı.

POLONYA İÇİNDEN ÇARPICI İTİRAF: ABD ŞEMSİYESİ İÇİN TNT ŞART

Onet’in araştırmasına göre Polonya, doğu sınırında üç yıldır süren savaş ortamına rağmen kendi ordusu için temel mühimmat üretemezken, Nitro-Chem çok düşük fiyatlarla ABD’ye dev TNT miktarları satıyor. Bir askeri kaynak durumu şöyle anlattı:

"Polonyalı politikacılara, Polonya’nın Amerikan güvenlik şemsiyesini istiyorsa onlara TNT satmaya devam etmemiz gerektiği söylendi."

GAZZE’DE ATILAN TNT: 75 KİLOTONLUK PATLAMA GÜCÜNE EŞDEĞER

Nisan 2024’e kadar Gazze üzerinde yaklaşık 75.000 ton Polonya yapımı TNT patladı. Bu güç, 75 kilotonluk bir fisyon bombasına eşit. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların toplamından daha büyük bir yıkım gücü anlamına geliyor.

TNT TAŞIMACILIĞI: HOLOKOST HATIRALARININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Nitro-Chem’in TNT’si, “Ölüm Vadisi” olarak bilinen toplu mezarın bulunduğu ve Potulice Toplama Kampı’nın yer aldığı bölgelerden geçen yollar ve raylar üzerinden taşındı. Raporda bu çarpıcı ironi vurgulandı.

Raporun yazarları, İsrail’in Gazze’de kullandığı bu bomba serileri için TNT tedarikinin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ ŞİRKET REKOR KIRMIŞ!

Gazze’de on binlerce sivili hedef alan katliamlarda silah, mühimmat ve gözetleme sistemleri sağlayan İsrailli Elbit Systems, Avrupa’da art arda imzaladığı sözleşmelerle çeyreklik kârını yükseltti.

Şirketin gelirleri 1,92 milyar dolara çıktı; sipariş birikimi 25,2 milyar dolara ulaştı. Gelirlerin %69’u İsrail dışından geldi.

AVRUPA’NIN ROLÜ: DEV SÖZLEŞMELER, YENİ ÜRETİM HATLARI

Elbit, Avrupa ve Balkanlar’da yeni anlaşmalar imzaladı. Arnavutluk’ta obüs ve İHA projelerinin üretim hattını genişletti. Singapur ve Brezilya ile de yeni Hermes 900 anlaşmaları imzalandı.

Birleşik Krallık’ta ise 2,7 milyar dolarlık Savunma Bakanlığı sözleşmesi için Raytheon ile yarışıyor.

Bu süreçte şirket, Filistin yanlısı aktivistlerin İngiltere’deki tesislerinde protestolarla karşılaştı.

GAZZE’DE YIKIM: İSRAİL 69.500 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 69.500 Filistinli hayatını kaybetti, 170.700’den fazlası yaralandı.

MÜZEYYEN BIYIK

