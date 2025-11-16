Gazze’nin doğusunda biriken atık suların taşma riski, çadır kentlerde yaşayan yüzlerce sivili ölümle burun buruna getiriyor. İsrail tarafından arıtma tesislerinin vurulmasıyla kontrol edilemez hâle gelen kanalizasyon suları hem çevresel felaket hem de yayılacak hastalıklar nedeniyle bölgeyi kritik eşiğe sürükledi.

İsrail’in bölgedeki altyapıyı hedef alan saldırıları, Gazze’de hem arıtma tesislerini hem de atık su hatlarını işlevsiz bıraktı.

Gazze'de binlerce kişi tehdit altında: Atık sular çadır kentleri yutacak!

Bu yıkım nedeniyle kanalizasyon suları hızla birikirken, tahliye neredeyse durma noktasına geldi ve muhtemel bir taşmada çadır kentlerin lağım sularıyla tamamen yok olabileceği belirtiliyor.

"BU, ÖLÜM DEMEK"

Ellerinde yeterli imkan olmadığı için suların tahliyesinde çok geride kaldıklarını söyleyen belediye sözcüsü Hüsni Mennal, “Bu yalnızca çevresel bir tehlike değil; doğrudan can kaybına yol açabilecek bir durum” diyerek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.

Ayrıca Mennal, atık suların derhal boşaltılmaması halinde bölgede hastalıkların önünün alınamayacağını bildirdi.

HASTALIK TEHDİDİNİ ANLATTILAR

Bölgeye göç etmek zorunda kalmış Filistinli kadın, kendisinin ve eşinin kalp hastalığı ve yaşlılık nedeniyle burada yaşamasının neredeyse imkansız olduğunu fakat gidecek başka yerleri olmadığından her an hastalık ve ölüm tehlikesine rağmen burada kalmak zorunda olduklarından bahsetti.

Her gece sivrisinekler ve kötü kokuyla uyumakta zorlanan ve hastalık kapmaktan korkan Filistinli kadın, yetkililere acilen bu durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

ÇAGLA ÇAGLAR

