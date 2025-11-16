Kırıkkale-Çorum yolunda ailesinin önünü keserek trafikte korku ve paniğe yol açan E.D. isimli sürücü yakalandı. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu'ndaki cezaları hatırlatıp "Trafik, kimsenin zorbalık sergileyeceği bir alan değildir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu kişileri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.

Kırıkkale-Çorum karayolunda ailesiyle seyahat eden bir vatandaşın önünü keserek, trafikte korku ve paniğe yol açan E.D. isimli sürücü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik, kimsenin zorbalık sergileyeceği bir alan değildir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu kişileri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yaparız" açıklamasını yaptı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücülere uygulanacak cezaları da hatırlatan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

VERİLECEK CEZALARI HATIRLATTI

"Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı. Bu davranış, özellikle ailesiyle birlikte yolculuk yapan vatandaşlarımızın korku ve paniğe kapılmasına neden olmuş olup asla kabul edilemez.

Trafik, kimsenin zorbalık sergileyeceği bir alan değildir. Sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğu masum insanların hayatını riske atamaz.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücülere uygulanacak yaptırımlar şunlardır:

180 bin TL idari para cezası,

Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması,

Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi.

Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesi ve kökleşmesinde temel bir yapı taşını oluşturur. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymasını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için alınacak önlemler hayati öneme sahiptir.

GÖRÜR GÖRMEZ ARAYIN!

Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli hayat kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve vatandaşlarımızın canını hiçe sayan kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin; gereği yapılacaktır.

ÇAGLA ÇAGLAR

