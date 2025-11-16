Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuğa hava kompresörü ile işkence!
Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çırak M.K.'ye işkence yaptığı iddia edilen H.A., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Genç çocuğun yüksek basınçlı hava kompresörü nedeniyle iç organlarında hasar oluştuğu tespit edildi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir çırak, atölyede 20 yaşındaki bir kişi tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz kalarak iç organları hasar gördü; şüpheli tutuklandı.
- Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki çırak M.K, 20 yaşındaki H.A. tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye uğradı.
- İşkence sonucu M.K'nin iç organları hasar gördü ve hastaneye kaldırıldı.
- Şüpheli H.A. gözaltına alınarak tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.
İÇ ORGANLARI HASAR GÖRDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR