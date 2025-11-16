Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çırak M.K.'ye işkence yaptığı iddia edilen H.A., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Genç çocuğun yüksek basınçlı hava kompresörü nedeniyle iç organlarında hasar oluştuğu tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.

İÇ ORGANLARI HASAR GÖRDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.

