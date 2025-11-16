Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki katlı inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti. Kurtarılamayan iki işçinin de henüz 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde beton dökümü yapılan iki katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.

İnşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çökünce ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ İŞÇİ KURTARILAMADI

Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

SİNEM ERYİLMAZ

