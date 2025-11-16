Henüz 16 yaşındalardı! Göçük altında kalan çocuk işçilerden acı haber
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde iki katlı inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti. Kurtarılamayan iki işçinin de henüz 16 yaşında olduğu öğrenildi.
Özetle
Şanlıurfa'da beton dökümü yapılan iki katlı inşaatın çökmesi sonucu iki çocuk işçi hayatını kaybetti.
- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beton dökümü sırasında bir inşaat çöktü.
- Çökme sonucu demir ve beton altında kalan 5 işçi kurtarıldı.
- Kurtarılan işçilerden 16 yaşındaki Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde beton dökümü yapılan iki katlı bir inşaatta çökme meydana geldi.
İnşaatın kalıpları ve tavandaki tabla çökünce ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİ İŞÇİ KURTARILAMADI
Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sedat Kurt ve Yakup Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.
