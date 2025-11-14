Genç işçinin kahreden ölümü… Her şey bir anda oldu
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 28 yaşındaki Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bağlı Çatak Mahallesinde pamuk biçme makinesine kapılan çiftçi Serhat Sütpak hayatını kaybetti.
- Serhat Sütpak (28) makineyi temizlerken makineye hapsoldu.
- Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sütpak hayatını kaybetti.
- Cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi.
PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILDI
Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak (28), pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SAĞLIK
Evinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybetti
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR