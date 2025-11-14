Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 28 yaşındaki Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi.

PAMUK BİÇME MAKİNESİNE KAPILDI

Çiftçilikle uğraşan Serhat Sütpak (28), pamuk biçme makinesini temizlediği sırada makineye kapıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sütpak’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde Sütpak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serhat Sütpak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



