Evinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 32 yaşındaki Muhammet Taştan, evinde hava almak için açtığı camdan düşerek hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 

CAMI AÇARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Muhammet Taştan, evinde hava almak için camı açtığı sırada dengesini kaybederek 8'inci kattan zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri, dışarı çıktıklarında genç adamı hareketsiz halde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Muhammet Taştan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Taştan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

