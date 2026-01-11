Halep’ten gelen son haberler dehşete düşürdü. PKK/YPG terör örgütünün saldırıları kenti adeta kan gölüne çevirirken, siviller bir kez daha hedef oldu. Suriye ordusunun operasyonları tamamladığı Halep’te bilanço ağırlaştı, ölü sayısı her saat artmaya devam etti.

Suriye ordusu, Halep’te PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarını tamamladı. Operasyonlar sırasında YPG unsurlarının düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Halep genelinde yaşanan olaylar kentte büyük yıkıma yol açtı.

ÖLÜ SAYISI 24’E YÜKSELDİ, 129 KİŞİ YARALANDI

Halep’teki sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, YPG saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 24’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 129 olduğu kaydedildi. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’DE ÇATIŞMALAR

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında YPG unsurlarının saldırıları yoğunlaştı. Sivil yerleşim alanlarının hedef alınması tepkilere neden oldu. Bölgedeki çatışmaların ardından çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

EŞREFİYE’DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Halep Vali Yardımcısı Fawwaz Helal, terörden arındırılan Eşrefiye Mahallesi’nde hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu. Mahalle sakinlerinin evlerine geri dönüş süreci başladı. Şeyh Maksud Mahallesi’nde ise mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye'den 2 bin 324'ten fazla sivil tahliye edilmişti

YPG ELEBAŞINDAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

YPG elebaşı Mazlum Abdi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada uluslararası arabuluculuk yoluyla bir ateşkes mutabakatına varıldığını söyledi. Açıklamada, YPG unsurlarının Halep’ten tahliyesi konusunda anlaşmaya ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

TAHLİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ateşkes kapsamında YPG’ye bağlı unsurların bölgeden çıkış sürecinin sürdüğü öğrenildi. Halep’te güvenlik önlemleri artırılırken, gelişmeler Türkiye, Suriye ve Avrupa başkentleri tarafından yakından izleniyor.

