Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da sinema ve televizyon yapımlarının daha planlı ve profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi hedefiyle bazı düzenlemelere imza attı. Bu hedef doğrultusunda “Film Çekimi Uygulama Esasları" yürürlüğe girdi.

İSTANBUL 3 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni düzenleme kapsamında İstanbul, trafik ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak üç ana çekim bölgesine ayrıldı.

Yoğun alanları kapsayan birinci bölgede en fazla 7 büyük araçla çekim yapılabilecek, çalışma saatleri kış döneminde 00.00, yaz döneminde ise 01.00'e kadar sürebilecek.

İkinci bölgede en fazla 11 büyük araçla, birinci bölge için belirlenen saat esasları çerçevesinde çekim gerçekleştirilebilecek.

Üçüncü bölgede araç sayısında herhangi bir sınırlama olmayacak, çalışma saatleri daha esnek şekilde uygulanacak.

EN AZ BİR KİLOMETRELİK MESAFE ŞARTI

Öte yandan gece çekimi bölgeleri sayesinde 23.00-06.00 saatlerinde çekim yapılmasına imkan tanınacak. Aynı tarihte gerçekleştirilecek farklı çekim setleri arasında ise en az bir kilometre mesafe bırakılması şartı aranacak.

BAŞVURUDA 7 GÜN KURALI

Film Çekimi Uygulama Esasları’na göre kamuya açık alanlarda yapılacak çekimler için bildirim ve izin başvurularının, çekim tarihinden en az 7 gün önce ilgili mülki idare amirliğine yapılması zorunlu hale getirildi. Aynı zamanda trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren çekimler için de kaymakamlık ve belediyeye başvurulması şartı getirildi.

YALNIZCA DÖRTTE BİRİ ÖDENECEK

Yeni düzenlemede, yapım maliyetlerini azaltmaya yönelik kolaylıklar da getirildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen projeler ile sahada 3 veya daha az büyük araç bulunduran yapımlar, belirlenen ücretin yalnızca dörtte birini ödeyecek. Öte yandan kamu alanını işgal etmeyen çekimlerden ise ücret alınmayacak.

ÇEKİM ÖNCESİ ÇEVREYE BİLGİLENDİRME ŞARTI

Yeni dönemde çekimlerden 24 saat önce çevre sakinlerinin bilgilendirilmesi de zorunlu hale getirildi.

HER İLÇEDE KURULACAK

Öte yandan her ilçede, kaymakamlık başkanlığında, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan en az 3 üyeli ilçe çekim koordinasyon birimleri kurulacak.

Yapılan düzenleme kent yaşamının korunmasını, sektörün operasyonel süreçlerinin hızlandırılmasını ve çekim faaliyetlerinin net kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor.

