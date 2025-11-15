Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var!
Beşiktaş Kabataş'taki metro inşaatında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana gelirken, göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Beşiktaş Kabataş'taki metro inşaatında çökme yaşandı.
- Çökmenin nedeni henüz bilinmiyor.
- Göçük altında kalanların olduğu öğrenildi.
- Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Beyoğlu'nda metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı.
Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.
Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.
