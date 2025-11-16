Paşalimanı Adası’ndaki balıkçılar, alım fiyatlarının düşüklüğüne ve aracıların fiyat politikalarına tepki olarak teknelerinden çıkan kasalar dolusu taze balığı halka ücretsiz dağıttı. Eylem, kısa sürede bölge sakinlerinin yoğun ilgisini çekti.

Paşalimanı Adası’nda geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, dikkat çeken bir eyleme imza attı.

Balıkçılar, teknelerinden çıkan kasalar dolusu taze balığı, alım fiyatlarının düşüklüğüne ve aracıların uyguladığı fiyat politikasına tepki olarak halka ücretsiz dağıttı.

FAHİŞ FARKA İSYAN ETTİLER

Balıkçılar, aracıların ve toptancıların uyguladığı satış fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Balıklar şu an satılmıyor, talep yok. Biz de halka bedava veriyoruz. Biz balık tutunca 15 kiloluk kasayı 300-500 liraya alıyorlar, ama kilosunu 200 liraya millete satıyorlar"

Kısa sürede kasalar dolusu balık, bölgedeki vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı ve eylem büyük ilgi gördü.

ÇAGLA ÇAGLAR

