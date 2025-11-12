Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Havalar bozdu, hamsinin fiyatı 3'e katlandı! Etiketi gören şaşırıyor

Havalar bozdu, hamsinin fiyatı 3'e katlandı! Etiketi gören şaşırıyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Olumsuz hava şartları balıkçıları da vurdu. Bolluk nedeniyle 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı 150 liraya çıktı. Balıkçılar, vatandaşların "Dün 50 lirayken, bugün nasıl 150 lira olur" diye şaşırdığını söyledi.

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları ve denizde balığın azalması nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı arttı.

Balık hali esnaflarından Batuhan Ertürk, "Balık azaldı artık. Eylül ayından beri, 2-3 aydır hamsi satıyoruz. Bu da illaki azalacak, bitecek. Bir de hava şartları kötü" dedi. Uzun süre hamsinin kilogramının 50-70 lira bandında olduğunu anlatan Ertürk, "Balık azaldı o yüzden 150 liraya çıktı. Kaç gündür 50-70 liraya hamsi sattık. 2-3 gündür 150 liraya satıyoruz. İnsanlar da şaşırıyor 'Dünkü hamsi 50 lirayken bugün nasıl 150 lira oluyor?' diye" ifadelerini kullandı.

Havalar bozdu, hamsinin fiyatı 3'e katlandı! Etiketi gören şaşırıyor - 1. Resim

"ESKİ FİYATLARA DÜŞEBİLİR"

Hava şartları düzelirse fiyatın gerileyebileceğini kaydeden Batuhan Ertürk, "Belki bu havadan sonra düşebilir. Havalar düzeliyor yine. Belki yine eski fiyatlarına 70 lira, 100 lira fiyatlarına düşebilir. Balıkçılık nasip işidir. Allah verirse olur, vermezse biz de mecburen o fiyatla satmak zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

