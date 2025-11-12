Ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Pazarlığın başlamasına sayılı günler kala, herkes "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna cevap arıyor. Ankara kulislerinde 2 rakam öne çıkarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret zammı da gündem olmaya devam ediyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirleyecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçe sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazarlık öncesi asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA..."
Bakan Işıkhan, asgari ücretin sene başında net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" dedi.
ASGARİ ÜCRETE NE KADA ZAM YAPILACAK?
Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Ankara'da konuşulanlara göre, asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam yapılacak. Yüzde 25 zam yapılması durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
- Yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL
- Yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL
- Yüzde 30 zam yapılırsa 28.735 TL
- Yüzde 35 zam yapılırsa 29.840 TL
- Yüzde 40 zam yapılırsa 30.945 TL
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI
- 2020 yılı yüzde 15.03 zam ile 2 bin 324 lira
- 2021 yılı yüzde 21.56 zam ile 2 bin 825 lira
- 2022 yılı yüzde 50.5 zam ile 4 bin 253 lira
- 2022 yılı yüzde 29.31 ara zam ile 5 bin 500 lira
- 2023 yılı yüzde 54.66 zam ile 8 bin 506 lira
- 2023 yılı yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 lira
- 2024 yılı yüzde 49 zam ile 17 bin 2 lira
- 2025 yılı yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira