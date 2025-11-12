Ne kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret zammı da gündem olmaya devam ediyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirleyecek. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçe sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazarlık öncesi asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA..."

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sene başında net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatarak, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" dedi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADA ZAM YAPILACAK?

Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. Ankara'da konuşulanlara göre, asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 30 arasında zam yapılacak. Yüzde 25 zam yapılması durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam yapılırsa 26.524 TL

Yüzde 25 zam yapılırsa 27.630 TL

Yüzde 30 zam yapılırsa 28.735 TL

Yüzde 35 zam yapılırsa 29.840 TL

Yüzde 40 zam yapılırsa 30.945 TL

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI