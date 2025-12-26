İngiltere'nin başkenti Londra'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Hackney bölgesinde, İngiliz DJ Simon Paul Bays’in işlettiği "Dirty Donny's" adlı dönerci, sosyal medyadan gelen "kültürel ögeleri sahiplenme" suçlamaları nedeniyle kapanma kararı aldı. Bays, eleştiriler sonrası özür dileyerek dükkanını bir kasaba dönüştürürken, yerel Türk esnafı ve müşteriler ise bu baskıyı "saçmalık" olarak nitelendirerek kararın Türk toplumunu temsil etmediğini savundu.

Doğu Londra'nın popüler semti Hackney'de, DJ Simon Paul Bays'in sahip olduğu "Dirty Donny's" adlı kebap dükkânı, İngiliz olmasına rağmen döner sattığı gerekçesiyle sosyal medyada başlayan "kültürel ögeleri sahiplenme" ve "soylulaştırma" eleştirilerine dayanamayarak kapılarını kapattı. Bays, tepkiler üzerine dükkânın konseptini değiştirerek "Donny's Deli" adıyla bir kasap dükkanı açarak yeniden hizmete başladı.

"TAM BİR APTALIM"

Bölgenin en büyük Türk topluluklarından birine ev sahipliği yapan Hackney'de, tanesi 17 sterline (yaklaşık 660 TL) kebap satan işletmeci, aldığı tepkiler karşısında "tam bir aptal" olduğunu ve dükkânı işletirken kültürel dinamikleri anlamadığını belirterek Instagram üzerinden özür yayımladı.

Bays, Ağustos ayındaki paylaşımında, "Etki, niyetten daha önemlidir ve bu kadar rahatsızlığa neden olduğum için kesinlikle çok utanıyorum" ifadelerini kullandı. İşletmenin 70’lerin gece hayatına gönderme yapan gaçık gömlekli, perma saçlı ve bıyıklı karakteri de "duyarsız" olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

TÜRK ESNAFTAN TEPKİ: SAÇMALIK

Ancak, Bays'in aldığı bu karar, Hackney'deki yerel Türk işletmeciler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Daily Mail'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Türk restoran sahibi, "Değiştirmek zorunda kalması tam bir saçmalık. Belli bir yemeği servis etmek için neden belli bir etnik kökenden olmanız gerekiyor?" diye sordu.

"ELEŞTİRİ TÜRKLERDEN DEĞİL ZÜPPELERDEN GELDİ"

Türk işletmeci, eleştirilerin Türk kökenlilerden değil, muhtemelen "beyaz orta sınıf züppelerden" geldiğini iddia etti. "Herhangi bir Türk'e sorun, bunun havalı bir konsept ve iş modeli olduğunu düşünür. Ama entel geçinen Doğu Londra tabakasına sorarsanız, kültürel ögeleri sahiplenme derler. Öyle değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir diğer Türk ise, "Ben Türk'üm ve gücenmedim. Dönerini denemeyi çok isterim. Bırakın yapsın" yorumunu yaptı.

Diğer taraftan, döneri bırakıp sandviç ve şarküteri ürünlerine yönelen Bays'in kasabı ise şu anda oldukça popüler. Yerel halk, dükkânın önünde sürekli kuyruklar oluştuğunu ve 25 sterline kadar (yaklaşık 970 TL) sandviç satılmasına rağmen işlerin "tıkırında" olduğunu belirtiyor. Türk işletmeci, bu dönüşümün, " zekice" olduğunu belirterek, Bays’in piyasa dinamiklerini iyi kullandığını vurguladı.

