Futbol sahası savaş alanına döndü! Yumruklar havada uçuştu, 24 kırmızı kart çıktı
Artvin’in Murgul ilçesinde Murgul Spor ile Rize Atletik Spor takımları arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında kavga çıktı. Çıkan olaylar sonrasında futbol sahası boks ringine dönerken 24 kırmızı kart çıktı.
- Artvin'in Murgul ilçesindeki BAL maçında Murgul Spor ile Rize Atletik Spor karşılaştı.
- Maçın ilk yarısı bitiminde futbolcular ve teknik heyet arasında tekme tokat kavga çıktı.
- Olaylar sahayı boks ringine çevirirken, tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.
- Kavga sonucunda toplam 24 kırmızı kart gösterildi.
Artvin’in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasında çıkan olaylar futbol sahasını boks ringine çevirdi.
Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
TEKME TOKAT KAVGA
Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı. Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.
"LÜTFEN SAHAYA GİRMİYORUZ"
Kavga başladığı andan itibaren statta ‘Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz’ şeklinde anonslar yapıldı.
24 KIRMIZI KART
Murgul Spor ile Rize Atletik Spor futbolcuları ve teknik heyetleri arasında çıkan kavganın ardından 24 kırmızı kart çıktı.